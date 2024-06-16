2024 Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112350958 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112350958 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 271,83596

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.263.003

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350958

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Teknolojisi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,83596

Başarı Sıralaması: 1.263.003

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,72848

Başarı Sıralaması: 1.232.699

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.07295

Başarı Sıralaması: 1271173

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26