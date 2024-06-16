2024 Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112350958 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112350958 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 271,83596
Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.263.003
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112350958
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Teknolojisi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 271,83596
Başarı Sıralaması: 1.263.003
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,72848
Başarı Sıralaması: 1.232.699
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.07295
Başarı Sıralaması: 1271173
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Doldu-26