2024 Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112350764 Ücretsiz

112350764 | Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112350764 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 112350764 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   Bahçe Tarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı   Bölümü   Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 243,46189

Kayseri Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.728.787

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350764

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,46189

Başarı Sıralaması: 1.728.787

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,61758

Başarı Sıralaması:  1.672.986

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625808

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-29

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