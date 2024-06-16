2024 Kayseri Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 112370767 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 112370767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 310,25527
Kayseri Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 765.935
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112370767
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 310,25527
Başarı Sıralaması: 765.935
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,10813
Başarı Sıralaması: 757.015
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252.95663
Başarı Sıralaması: 758992
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41