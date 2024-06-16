2024 Kayseri Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112370790 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112370790 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Yahyalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 233,04581

Kayseri Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.920.474

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370790

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,04581

Başarı Sıralaması: 1.920.474

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,43091

Başarı Sıralaması: 1.801.131

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619546

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-16