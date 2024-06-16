2024 Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 106450783 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 106450783 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 226,36730
Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.048.490
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106450783
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Yerel Yönetimler
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,36730
Başarı Sıralaması: 2.048.490
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212,11134
Başarı Sıralaması: 2.356.283
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1368138
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-1