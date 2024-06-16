2024 Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106450508 Ücretsiz

106450508 | Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106450508 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 106450508 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü   Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 229,41381

Kastamonu Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.989.479

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450508

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,41381

Başarı Sıralaması: 1.989.479

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,56982

Başarı Sıralaması:  2.145.357

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1576749

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-10

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