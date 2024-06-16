2024 Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450208 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106450208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,93798

Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.037.436

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450208

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Teknolojisi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,93798

Başarı Sıralaması: 2.037.436

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,30192

Başarı Sıralaması: 2.152.060

Kontenjan 2022: 54+2

Yerleşen 2022: Doldu-56

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622789

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-19