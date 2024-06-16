2024 Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450208 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106450208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,93798
Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.037.436
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106450208
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Teknolojisi
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,93798
Başarı Sıralaması: 2.037.436
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,30192
Başarı Sıralaması: 2.152.060
Kontenjan 2022: 54+2
Yerleşen 2022: Doldu-56
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1622789
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-19