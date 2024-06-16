2024 Kastamonu Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106450077 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106450077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 246,46351
Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.675.716
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106450077
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 246,46351
Başarı Sıralaması: 1.675.716
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,68379
Başarı Sıralaması: 1.671.642
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626131
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-24