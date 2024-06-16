2024 Kastamonu Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106450077 Ücretsiz

106450077 | Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kastamonu Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106450077 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106450077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 246,46351

Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.675.716

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450077

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,46351

Başarı Sıralaması: 1.675.716

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,68379

Başarı Sıralaması:  1.671.642

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1626131

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-24

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