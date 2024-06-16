2024 Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 106450738 Ücretsiz

106450738 | Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 106450738 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 106450738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   İş Makineleri Operatörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş Makineleri Operatörlüğü   Bölümü   Küre Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 238,72336

Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.814.757

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450738

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Makineleri Operatörlüğü

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,72336

Başarı Sıralaması: 1.814.757

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,99504

Başarı Sıralaması:  1.876.034

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625967

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-14

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