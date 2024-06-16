2024 Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106450465 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 106450465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Tosya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 270,77180

Kastamonu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.279.192

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450465

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,77180

Başarı Sıralaması: 1.279.192

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,65390

Başarı Sıralaması: 1.613.536

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1558865

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-55