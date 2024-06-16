2024 Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450571 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106450571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 224,34198
Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.088.085
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106450571
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 224,34198
Başarı Sıralaması: 2.088.085
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,08861
Başarı Sıralaması: 2.012.173
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1391036
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-2