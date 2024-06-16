2024 Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450571 Ücretsiz

106450571 | Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450571 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106450571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü   Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 224,34198

Kastamonu Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.088.085

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450571

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,34198

Başarı Sıralaması: 2.088.085

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,08861

Başarı Sıralaması:  2.012.173

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1391036

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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