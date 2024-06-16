2024 Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106490173 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106490173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 281,65213

Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.121.078

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490173

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 281,65213

Başarı Sıralaması: 1.121.078

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,89730

Başarı Sıralaması: 1.214.938

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.18096

Başarı Sıralaması: 1373853

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31