2024 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106490143 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 106490143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 261,21435
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.427.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106490143
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 261,21435
Başarı Sıralaması: 1.427.723
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,59878
Başarı Sıralaması: 1.281.238
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.81735
Başarı Sıralaması: 1348639
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36