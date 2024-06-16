2024 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106490143 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 106490143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 261,21435

Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.427.723

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490143

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,21435

Başarı Sıralaması: 1.427.723

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,59878

Başarı Sıralaması: 1.281.238

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.81735

Başarı Sıralaması: 1348639

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36