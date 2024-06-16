2024 Kastamonu Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 106490148 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 106490148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 278,43144

Kastamonu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.166.814

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490148

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,43144

Başarı Sıralaması: 1.166.814

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,24843

Başarı Sıralaması: 1.164.793

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.09628

Başarı Sıralaması: 1081488

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72