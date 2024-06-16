2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 106390072 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü tercih kod numarası 106390072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Üretimde Kalite Kontrol Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Üretimde Kalite Kontrol Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanı: 236,29256
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.859.608
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106390072
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Üretimde Kalite Kontrol
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,29256
Başarı Sıralaması: 1.859.608
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,95968
Başarı Sıralaması: 1.876.821
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1554264
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-8