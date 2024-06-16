2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 106390072 Ücretsiz

106390072 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 106390072 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü tercih kod numarası 106390072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Üretimde Kalite Kontrol Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanı: 236,29256

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.859.608

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390072

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Üretimde Kalite Kontrol

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,29256

Başarı Sıralaması: 1.859.608

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,95968

Başarı Sıralaması:  1.876.821

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1554264

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-8

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