2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 106350209 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 106350209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 226,89223
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.038.308
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106350209
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Organik Tarım
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,89223
Başarı Sıralaması: 2.038.308
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,72553
Başarı Sıralaması: 2.092.764
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1566669
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10