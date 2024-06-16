2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 106370346 İÖ-Ücretli

106370346 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 106370346 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 106370346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 321,35851

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 653.011

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106370346

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 321,35851

Başarı Sıralaması: 653.011

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,16011

Başarı Sıralaması:  596.442

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.80385

Başarı Sıralaması:  520776

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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