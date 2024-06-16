2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106390066 İÖ-Ücretli

106390066 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106390066 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 106390066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Evde Hasta Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 273,96478

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.231.318

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390066

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,96478

Başarı Sıralaması: 1.231.318

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,28141

Başarı Sıralaması:  1.761.889

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1567521

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-31

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