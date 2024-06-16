2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106390063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106390063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Atık Yönetimi Bölümü Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atık Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Atık Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 223,16572
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.111.340
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106390063
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Atık Yönetimi
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 223,16572
Başarı Sıralaması: 2.111.340
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,25963
Başarı Sıralaması: 2.327.497
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1525246
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10