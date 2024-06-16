2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106350403 Ücretsiz

106350403 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106350403 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 106350403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 270,91307

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.276.975

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106350403

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,91307

Başarı Sıralaması: 1.276.975

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,00743

Başarı Sıralaması:  1.168.268

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.89031

Başarı Sıralaması:  1231914

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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