2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106350227 Ücretsiz

106350227 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106350227 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106350227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü   Ermenek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 238,58728

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.817.324

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106350227

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,58728

Başarı Sıralaması: 1.817.324

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,48589

Başarı Sıralaması:  2.002.788

Kontenjan 2022:  58+2

Yerleşen 2022:  Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1624443

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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