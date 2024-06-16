2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106350227 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106350227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Ermenek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 238,58728
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.817.324
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106350227
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,58728
Başarı Sıralaması: 1.817.324
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,48589
Başarı Sıralaması: 2.002.788
Kontenjan 2022: 58+2
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1624443
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-23