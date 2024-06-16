2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 106390067 Ücretsiz

106390067 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 106390067 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü tercih kod numarası 106390067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanı: 266,68187

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.341.846

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390067

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Pastacılık ve Ekmekçilik

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,68187

Başarı Sıralaması: 1.341.846

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,13427

Başarı Sıralaması:  1.211.275

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.54777

Başarı Sıralaması:  1264532

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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