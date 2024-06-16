2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106350175 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106350175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 285,62194

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.066.492

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106350175

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,62194

Başarı Sıralaması: 1.066.492

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,31784

Başarı Sıralaması: 1.037.947

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.63799

Başarı Sıralaması: 1141445

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62