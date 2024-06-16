2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106290288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106290288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 267,23209
Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.333.025
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106290288
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 267,23209
Başarı Sıralaması: 1.333.025
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,32743
Başarı Sıralaması: 1.149.059
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209.65309
Başarı Sıralaması: 1306277
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31