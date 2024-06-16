2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106290288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106290288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 267,23209

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.333.025

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106290288

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 267,23209

Başarı Sıralaması: 1.333.025

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,32743

Başarı Sıralaması: 1.149.059

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.65309

Başarı Sıralaması: 1306277

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31