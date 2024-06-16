2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 106251235 Ücretsiz

106251235 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 106251235 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 106251235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 252,53703

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.571.339

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251235

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,53703

Başarı Sıralaması: 1.571.339

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,58744

Başarı Sıralaması:  1.448.509

Kontenjan 2022:  62+2

Yerleşen 2022:  Doldu-64

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.94126

Başarı Sıralaması:  1408071

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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