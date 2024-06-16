2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106251289 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 106251289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 269,68950
Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.295.365
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106251289
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 269,68950
Başarı Sıralaması: 1.295.365
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,02530
Başarı Sıralaması: 1.153.464
Kontenjan 2022: 62+2
Yerleşen 2022: Doldu-64
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230.45374
Başarı Sıralaması: 1025462
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62