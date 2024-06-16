2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106251289 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 106251289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 269,68950

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.295.365

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251289

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,68950

Başarı Sıralaması: 1.295.365

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,02530

Başarı Sıralaması: 1.153.464

Kontenjan 2022: 62+2

Yerleşen 2022: Doldu-64

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.45374

Başarı Sıralaması: 1025462

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62