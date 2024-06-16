2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106290231 Ücretsiz

106290231 | Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106290231 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106290231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı   Bölümü   Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 290,87631

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 996.766

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106290231

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,87631

Başarı Sıralaması: 996.766

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,90708

Başarı Sıralaması:  868.774

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.26471

Başarı Sıralaması:  873656

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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