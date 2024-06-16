2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106290231 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106290231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 290,87631
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 996.766
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106290231
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,87631
Başarı Sıralaması: 996.766
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,90708
Başarı Sıralaması: 868.774
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243.26471
Başarı Sıralaması: 873656
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36