2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 106250501 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 106250501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 276,67233

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.192.082

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106250501

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,67233

Başarı Sıralaması: 1.192.082

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,56270

Başarı Sıralaması: 1.034.662

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.66798

Başarı Sıralaması: 938627

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62