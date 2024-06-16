2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106251253 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106251253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 296,23498

Karadeniz Teknik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 928.477

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251253

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,23498

Başarı Sıralaması: 928.477

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,99984

Başarı Sıralaması: 844.673

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241.68629

Başarı Sıralaması: 891993

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47