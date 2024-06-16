2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 106251217 Ücretsiz

106251217 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 106251217 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 106251217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Gemi İnşaatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı   Bölümü   Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 284,78743

Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.077.918

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251217

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 284,78743

Başarı Sıralaması: 1.077.918

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,44105

Başarı Sıralaması:  1.009.777

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.37974

Başarı Sıralaması:  1039094

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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