2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 106251217 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 106251217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı Bölümü Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 284,78743
Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.077.918
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106251217
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Gemi İnşaatı
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 284,78743
Başarı Sıralaması: 1.077.918
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,44105
Başarı Sıralaması: 1.009.777
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229.37974
Başarı Sıralaması: 1039094
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52