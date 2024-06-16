2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106251005 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106251005 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 251,40474

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.590.518

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251005

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,40474

Başarı Sıralaması: 1.590.518

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,33005

Başarı Sıralaması: 1.452.964

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.75719

Başarı Sıralaması: 1426255

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41