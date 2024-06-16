2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Taban Puanları ( Önlisans ) 106251226 Ücretsiz

106251226 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Taban Puanları ( Önlisans ) 106251226 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 106251226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Biyokimya   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Biyokimya   Bölümü   Maçka Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyokimya Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 277,83837

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.175.409

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251226

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyokimya

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,83837

Başarı Sıralaması: 1.175.409

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,60646

Başarı Sıralaması:  1.074.595

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.76671

Başarı Sıralaması:  902767

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650931 %50 İndirimli
2024 Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650931 %50 İndirimli
2024 Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103951307 Ücretsiz
2024 Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103951307 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 108350221 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 108350221 Ücretsiz
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108070352 İÖ-Ücretli
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108070352 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları