2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Taban Puanları ( Önlisans ) 106251226 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 106251226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyokimya Bölümü Maçka Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyokimya Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 277,83837

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.175.409

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251226

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyokimya

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,83837

Başarı Sıralaması: 1.175.409

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,60646

Başarı Sıralaması: 1.074.595

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.76671

Başarı Sıralaması: 902767

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62