2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Taban Puanları ( Önlisans ) 106251226 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 106251226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyokimya Bölümü Maçka Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyokimya Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 277,83837
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.175.409
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106251226
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Biyokimya
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 277,83837
Başarı Sıralaması: 1.175.409
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,60646
Başarı Sıralaması: 1.074.595
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240.76671
Başarı Sıralaması: 902767
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62