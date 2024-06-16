2024 Karadeniz Teknik Üni. Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106290230 Ücretsiz

106290230 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karadeniz Teknik Üni. Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106290230 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106290230 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü   Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 302,11341

Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 857.439

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106290230

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 302,11341

Başarı Sıralaması: 857.439

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,02535

Başarı Sıralaması:  867.412

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.97448

Başarı Sıralaması:  946772

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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