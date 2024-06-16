2024 Karadeniz Teknik Üni. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106290229 Ücretsiz

106290229 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Karadeniz Teknik Üni. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106290229 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106290229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü   Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 239,87993

Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.793.517

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106290229

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,87993

Başarı Sıralaması: 1.793.517

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,89732

Başarı Sıralaması:  1.687.359

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614522

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-28

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102751524 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102751524 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150432 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150432 Ücretsiz
2024 Fırat Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103990154 Ücretsiz
2024 Fırat Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103990154 Ücretsiz
2024 Gaziantep Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290360 Ücretsiz
2024 Gaziantep Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290360 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları