2024 Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106150626 Ücretsiz

106150626 | Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106150626 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 106150626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Yaşlı Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 265,61532

Karabük Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.358.278

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106150626

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,61532

Başarı Sıralaması: 1.358.278

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,29992

Başarı Sıralaması:  1.453.490

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.4105

Başarı Sıralaması:  1385637

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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