2024 Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106190132 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 106190132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 270,38586

Karabük Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.284.983

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190132

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,38586

Başarı Sıralaması: 1.284.983

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,96725

Başarı Sıralaması: 1.588.308

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184.41743

Başarı Sıralaması: 1611496

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36