2024 Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 106170269 İÖ-Ücretli

106170269 | Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 106170269 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 106170269 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 264,66682

Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.373.017

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106170269

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 264,66682

Başarı Sıralaması: 1.373.017

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,78762

Başarı Sıralaması:  1.294.008

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.51315

Başarı Sıralaması:  1196621

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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