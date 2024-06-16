2024 Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106190096 İÖ-Ücretli

106190096 | Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106190096 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 106190096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü   Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 253,87934

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.548.592

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190096

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 253,87934

Başarı Sıralaması: 1.548.592

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,03890

Başarı Sıralaması:  1.548.933

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.11447

Başarı Sıralaması:  1436145

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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