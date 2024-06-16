2024 Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106190095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 106190095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 277,62507

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.178.464

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190095

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,62507

Başarı Sıralaması: 1.178.464

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,99435

Başarı Sıralaması: 1.042.142

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.71112

Başarı Sıralaması: 1086654

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62