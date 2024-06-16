2024 Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106190095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 106190095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 277,62507
Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.178.464
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106190095
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 277,62507
Başarı Sıralaması: 1.178.464
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,99435
Başarı Sıralaması: 1.042.142
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.71112
Başarı Sıralaması: 1086654
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62