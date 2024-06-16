2024 Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106190077 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106190077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Yenice Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 246,52021

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.674.718

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190077

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,52021

Başarı Sıralaması: 1.674.718

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,50233

Başarı Sıralaması: 1.503.511

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.72175

Başarı Sıralaması: 1542171

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41