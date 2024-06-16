2024 Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106190074 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü tercih kod numarası 106190074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otopsi Yardımcılığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otopsi Yardımcılığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otopsi Yardımcılığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanı: 314,00555

Karabük Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 726.432

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190074

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Otopsi Yardımcılığı

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,00555

Başarı Sıralaması: 726.432

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,86657

Başarı Sıralaması: 661.324

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278.35308

Başarı Sıralaması: 507989

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41