2024 Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106150565 Ücretsiz

106150565 | Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106150565 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü tercih kod numarası 106150565 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Otobüs Kaptanlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Otobüs Kaptanlığı   Bölümü   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otobüs Kaptanlığı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otobüs Kaptanlığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Puanı: 226,49760

Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.045.917

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106150565

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Otobüs Kaptanlığı

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,49760

Başarı Sıralaması: 2.045.917

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,83563

Başarı Sıralaması:  2.213.457

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1622235

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-20

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