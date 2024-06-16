2024 Karabük Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 106190070 Ücretsiz

106190070 | Karabük Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Optisyenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 106190070 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 106190070 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 291,67664

Karabük Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 986.164

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190070

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 291,67664

Başarı Sıralaması: 986.164

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,13836

Başarı Sıralaması:  937.493

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244.74008

Başarı Sıralaması:  856281

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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