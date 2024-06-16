2024 Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106190128 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106190128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 238,35462
Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.821.651
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106190128
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,35462
Başarı Sıralaması: 1.821.651
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,24911
Başarı Sıralaması: 1.805.054
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1568239
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-13