2024 Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106190128 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106190128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 238,35462

Karabük Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.821.651

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190128

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,35462

Başarı Sıralaması: 1.821.651

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,24911

Başarı Sıralaması: 1.805.054

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1568239

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-13