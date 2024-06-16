2024 Karabük Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106150044 Ücretsiz

106150044 | Karabük Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106150044 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106150044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 250,39218

Karabük Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.607.797

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106150044

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,39218

Başarı Sıralaması: 1.607.797

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,73083

Başarı Sıralaması:  1.481.381

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189.78109

Başarı Sıralaması:  1583510

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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