2024 Karabük Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106150044 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106150044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 250,39218
Karabük Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.607.797
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106150044
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 250,39218
Başarı Sıralaması: 1.607.797
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,73083
Başarı Sıralaması: 1.481.381
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 189.78109
Başarı Sıralaması: 1583510
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62