2024 Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106190121 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 106190121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 259,19025

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.460.619

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190121

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 259,19025

Başarı Sıralaması: 1.460.619

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,83875

Başarı Sıralaması: 1.461.606

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.96353

Başarı Sıralaması: 1526254

Kontenjan 2021: 120+3

Yerleşen 2021: Doldu-123