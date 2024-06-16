2024 Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106190078 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106190078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Yenice Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 269,81564

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.293.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190078

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,81564

Başarı Sıralaması: 1.293.424

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,62177

Başarı Sıralaması: 1.188.851

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.04741

Başarı Sıralaması: 1149355

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41