2024 Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106190072 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 106190072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 308,95309

Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 779.999

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190072

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,95309

Başarı Sıralaması: 779.999

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,63502

Başarı Sıralaması: 720.918

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.74603

Başarı Sıralaması: 631106

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62