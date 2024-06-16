2024 Karabük Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 106150583 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 106150583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 287,07788
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.046.767
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106150583
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 287,07788
Başarı Sıralaması: 1.046.767
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,19220
Başarı Sıralaması: 1.000.185
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236.36518
Başarı Sıralaması: 954025
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103