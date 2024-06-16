2024 Karabük Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 106150583 Ücretsiz

106150583 | Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Adalet ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 106150583 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 106150583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 287,07788

Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.046.767

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106150583

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,07788

Başarı Sıralaması: 1.046.767

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,19220

Başarı Sıralaması:  1.000.185

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022:  Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.36518

Başarı Sıralaması:  954025

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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