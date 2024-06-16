2024 Karabük Üni. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları ( Önlisans ) 106190098 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü tercih kod numarası 106190098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Puanı: 260,49415

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.439.241

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190098

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,49415

Başarı Sıralaması: 1.439.241

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,66025

Başarı Sıralaması: 1.328.624

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.13277

Başarı Sıralaması: 1299228

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52